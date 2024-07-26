Ростовская АЭС: в текущем году на модернизацию оборудования всех энергоблоков направлено 5,5 миллиардов рублей

На Ростовской АЭС в соответствии с утвержденным годовым графиком продолжается программа модернизации, которая ежегодно проходит на всех российских атомных станциях в рамках мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы атомных энергоблоков, а также в соответствии с задачами государства по обеспечению технологического суверенитета и лидерства.



Значительный объем модернизации оборудования был выполнен во время ремонтной кампании энергоблока №3, завершенной 23 июля. В частности, модернизация системы аварийного энергоснабжения, системы автоматического регулирования и защиты турбин, а также дооснащение резервных дизельгенераторных установок устройствами диагностики.

«В этом году на атомной станции запланированы масштабные работы по модернизации. Они коснутся всех четырех энергоблоков, но самые затратные по времени и ресурсам операции будут выполнены на энергоблоке №1. Всего в текущем году на модернизацию оборудования атомной станции планируется потратить более 5,5 миллиардов рублей. 80 процентов этой суммы будет направлено на первый блок, где мы готовимся к объёмным работам по модернизации. Это замена оборудования комплектно-распределительных устройств, управляющего канала безопасности, оборудования аварийной защиты и предупредительной защиты и контроля нейтронного потока. Будет много работы по замене оборудования в части гермопроходок полярного крана и машины перегрузочной. Готовимся к внедрению оборудования системы контроля вибрации и модернизации регулирующих клапанов на узле питания парогенератора. Планируется замена насосного агрегата циркуляционного насоса блочной насосной станции. Это, пожалуй, самые масштабные работы, запланированные на блоке №1 в рамках предстоящего ППР», - рассказал заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Ростовской АЭС Роман Торов.

На блоке №2 в этом году пройдет модернизация системы уплотнения гидроемкостей САОЗ и компенсатора давления с целью перехода на новые уплотняющие материалы. На энергоблоках №1, №2 и №3 - модернизация системы аварийного энергоснабжения блоков, системы автоматического регулирования и защиты турбин. Дооснащение резервных дизельгенераторных установок дополнительными устройствами диагностики будет выполнено на всех четырех блоках.

«В этом году плановые ремонты пройдут на всех энергоблока атомной станции. Плановые ремонты с обследованием, обслуживанием, заменой и модернизацией оборудования на АЭС проходят ежегодно. Эти мероприятия обеспечивают надежную и безопасную работу атомного объекта. К операциям будут привлечены подразделения атомной станции и ремонтный персонал подрядных организаций. Наши задача выполнить все работы качественно и в срок», - подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.