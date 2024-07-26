Системный оператор готовит специалистов для оперативно-диспетчерского управления

Будущие энергетики и специалисты в сфере информационных технологий прошли практическую подготовку в филиалах операционной зоны ОДУ Средней Волги

Организация практики для студентов – одно из важных мероприятий, предусмотренных планами развития сотрудничества между АО «СО ЕЭС» и вузами-партнерами.

Студенты направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) ежегодно проходят практику в подразделениях Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Средней Волги (ОДУ Средней Волги) и Регионального диспетчерского управления энергосистем Самарской и Ульяновской областей (Самарское РДУ) – службах электрических режимов, краткосрочного и оперативного планирования режимов, долгосрочного планирования режимов и балансов, релейной защиты и автоматики, а также в Службе сопровождения рынка и Службе развития и технологического перевооружения.

Следует отметить и возрастающий интерес руководителей подразделений блока информационных технологий (БИТ) к приему студентов на практику. Профильные службы готовы обучать практикантов не только из вузов-партнеров, но и из других учебных заведений региона. В 2024 году в подразделениях БИТ ОДУ Средней Волги и Самарского РДУ практику прошли студенты направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» СамГТУ, студенты специальности «Информационные системы и программирование» Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР», студенты специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Практическая подготовка для студентов вузов-партнеров Системного оператора организована и в других филиалах Системного оператора ОЭС Средней Волги. В них прошли практику студенты-энергетики Пензенского государственного университета, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. В РДУ Татарстана традиционно прошли производственную и преддипломную практику будущие энергетики из Казанского государственного энергетического университета. Кроме того, в Казани организована производственная практика для студента, обучающегося по двойной магистерской программе в опорном вузе Системного оператора – Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

Всего с начала 2024 года в филиалах операционной зоны ОДУ Средней Волги практику прошли 42 студента.