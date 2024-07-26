ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку до 18%

ЦБ с декабря 2023 года впервые поднял ключевую ставку - с 16% до 18% годовых, на ближайших заседаниях Банк России рассмотрит целесообразность ее дальнейшего повышения, следует из сообщения регулятора.

Совет директоров ЦБ 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых.

"Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - сообщил ЦБ.

Там рассказали, что Банк России на ближайших заседаниях оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.