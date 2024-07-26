Трубопровод для чистой воды проложат в микрорайоне города Сочи
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство системы централизованного водоснабжения для района города-курорта Сочи. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Работы пройдут в микрорайоне «Благодать» Хостинского района г. Сочи.
«Это знаковый проект для жителей города Сочи и, в частности, для микрорайона. Здесь расположено множество объектов санаторно-курортной сферы, поэтому ситуация с износом трубопровода стоит достаточно остро. По итогам реализации проекта будет проложена новая система водоснабжения, которая наладит бесперебойную подачу чистой воды», – сказала представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Андрей Богданов.
Всего в рамках проекта построят:
- две ветки водовода протяженностью 855 метров и пропускной способностью 2282 кубических метров в сутки;
- два резервуара для чистой воды объемом по 1,5 тыс. кубических метров;
- повысительную насосную станцию;
- площадку с охранной зоной;
- контрольно-пропускной пункт.
Прилегающую территорию площадки благоустроят, установят освещение.
Застройщик – МКУ г. Сочи «ДКР»
Генеральный проектировщик – ФАУ «РосКапСтрой»