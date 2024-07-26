В планах до конца 2025 года — завершить строительство депо «Южное» и «Столбово»

Речь идет о двух участках капремонта на подъезде к Элисте ‒ со 109-го по 114-й км и со 114-го по 122-й км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Малодербетовском и Сарпинском районах республики. На первом участке уже закончены работы по устройству очистных сооружений и водопропускных труб, укреплению откосов земляного полотна. Дорожники расширили проезжую часть с 9,5 до 22 м, ус...