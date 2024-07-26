Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах

В первом полугодии «Белгородэнерго» обеспечил электроэнергией 85 социально значимых объектов, 64 домов для социально незащищенных граждан, выделил мощности для 35 объектов малого бизнеса, 21 предприятия аграрного комплекса и 37 рекреационных зон, благоустроенных по программам инициативного бюджетирования и формирования комфортной городской среды. В общей сложности филиал выполнил 2 420 договоров общей мощностью 35,5 МВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9134

Из числа социально значимых надежным электроснабжением обеспечены 12 школ и детских садов, 16 объектов водоснабжения и водоотведения, 55 вышек связи, в том числе такие важные для региона проекты, как «Школа 21» в Белгороде, где молодые одаренные белгородцы учатся программированию, и новый учебный корпус университета МИСиС в Старом Осколе.

В приоритетном порядке электроснабжение получили жилые дома, построенные в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей региона. Это 33 новостройки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 — для многодетных семей и 23 — для переселенцев. Максимальный объем работ выполнен в селе Беловском, где появилось уже не менее 40 домов для детей-сирот, во многих уже кипит жизнь.