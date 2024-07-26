Гостиничный комплекс за 7 млрд рублей планируется построить в Тверской области

26 июл. 2024, 17:30:09
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Источник:
interfax-russia.ru
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Компания "Энкор" вложит более 7 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса премиум-класса "Лисицкий бор" в Калининском округе Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, концепцией предусмотрено строительство гостиничного комплекса, вилл, ресторанов, спортивных площадок, СПА-комплекса, термального комплекса, конного клуба, вертолетной площадки, сопутствующей инфраструктуры. Завершение реализации проекта планируется в 2027 году.

Кроме того, в пятницу на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям Тверской области принято решение о строительстве двухполосной автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,77 км, которая позволит повысить транспортную доступность объектов туризма в "Лисицком бору". Дорога будет построена за счет инвестора.

На инвестпортале Тверской области сообщается, что в 2022 году корпорацией "Энкор" совершена сделка по выкупу пансионата "Лисицкий бор", расположенного в дер. Лисицы Калининского района Тверской области, а также ООО "Большая медведица", которому принадлежит территория, расположенная в дер. Заборовье Калининского района площадью 31,5 тыс. га.

"Энкор" запланировала строительство загородного комплекса Encore Resort, концепцией которого предусмотрено возведение гостиничного комплекса, отдельных домов, кемпингов и глэмпингов, ресторана, спортивных площадок, СПА-комплекса, термального комплекса, конного клуба, производства питьевой и минеральной воды и других объектов.

Кроме того, в планах компании содержать и разводить диких животных на территории охотничьих угодий "Большая медведица". Услуги парка позволят проводить сафари, рыбалку и охоту.

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