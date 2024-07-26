Минстрой России разработал новый свод правил для проектирования модульных зданий и сооружений

Новый свод правил «Здания и сооружения модульные. Правила проектирования» устанавливает требования к вновь возводимым модульным жилым зданиям высотой до 75 м, общественным зданиям высотой до 50 м, а также сооружениям, в составе которых применяются отдельные модули.

Первая редакция документа уже размещена для публичного обсуждения на сайте Росстандарта.

«Проект свода правил разработан с целью дальнейшего развития модульного строительства в Российской Федерации. Сегодня совершенствование технологий проектирования, производственного и монтажного оборудования, а также расширение возможностей транспортирования и монтажа готовой продукции позволяют реализовать преимущества зданий заводского изготовления. Это, безусловно, и повышение производительности труда, в том числе за счет стандартизированных рабочих процессов, и снижение сроков и себестоимости работ», – рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

В документе дана классификация зданий, построенных с применением модулей заводской готовности, установлены требования по учету климатических воздействий, требования к звукоизоляционным характеристикам, выбору степени огнестойкости и габаритным размерам.

Также в новом своде правил определены требования к объемно-планировочным решениям, транспортированию и монтажу модулей, качеству отделки, межмодульным соединениям инженерных систем, внутренним инженерным сетям и системам.

«Подготовка документа организована ФАУ «ФЦС» при активном участии профессионального сообщества в рамках реализации дорожной карты Минстроя России по развитию технологий модульного строительства. В своде правил представлены требования к конструктивным решениям для модулей из железобетона, на деревянном и на металлическом каркасах, для комбинированных модульных конструкций. Развитие нормативной технической и научной базы в области модульных технологий обеспечит возможность производства укрупненных полносборных элементов зданий в заводских условиях. Такой подход востребован, в том числе в регионах с преобладающими в течение года отрицательными температурами, где транспортирование готовых модулей выгоднее, чем доставка сырья и материалов», – рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

При разработке также учтены результаты НИР «Исследования, разработка и внедрение универсальной объемно-блочной модульной системы с металлическим каркасом для строительства жилых и общественных зданий».

«Модульное строительство является важным трендом, отвечающим на актуальные задачи государства и отрасли. Введение свода правил по проектированию модульных зданий будет стимулировать внедрение новых технологий в строительстве. Четкие стандарты способствуют быстрому распространению новейших инженерных решений. Свод правил охватывает различные конструктивные решения, включая гибридные технологии, что расширяет применение модульных конструкций. Ассоциация развития модульного строительства в ближайшее время проведет обсуждение и сбор предложений по проекту среди бизнес-сообщества», – отметила генеральный директор Ассоциации развития модульного строительства (АРМС) Екатерина Домингес.

Предложения и замечания к первой редакции свода правил можно направить до 10 сентября текущего года.

Напомним, что реализация Плана мероприятий Минстроя России («дорожной карты») по разработке, актуализации и утверждению документов нормативно-технического регулирования, направленных на развитие технологий модульного строительства в Российской Федерации, рассчитана на период до 2025 года.