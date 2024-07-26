«Россети Кубань» повысили надежность ЛЭП в Новокубанском и Успенском районах

Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Новокубанском и Успенском районах Краснодарского края общей протяженностью свыше 20 км. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение 29 сельских населенных пунктов с населением более 41 тыс. жителей, промышленные предприятия, социальные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры.

Ремонтные работы произведены на воздушных линиях электропередачи 35 кВ «КНИИТИМ – Биофабрика» в Новокубанском районе и «Успенская – Плодопитомник» в Успенском районе. Энергетики установили более 300 новых стеклянных изоляторов, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранную зону ЛЭП. На линиях электропередачи выполнен ремонт фундаментов и стоек железобетонных опор.

– Благодаря проведенным ремонтам повысится надежность и качество электроснабжения более 50 социально значимых объектов, в числе которых школы и детские сады, учреждения здравоохранения, насосные и очистные сооружения, а также предприятие по производству лекарственных средств для ветеринарного применения «Армавирская биофабрика», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер Армавирских электрических сетей Александр Попов.

С начала 2024 года специалисты Армавирских электрических сетей заменили свыше 1,6 тыс. изоляторов, расчистили более 70 га под ЛЭП от поросли, что составляет свыше 60 % от годового плана. До конца года капитально будет отремонтировано порядка 20 воздушных линий 35-110 кВ, которые обеспечивают устойчивую работу энергосистемы.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.