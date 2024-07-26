«Россети Московский регион» обновили сети пяти населенных пунктов Волоколамского городского округа

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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. на территории Волоколамского городского округа продолжает выполнять комплекс технических мероприятий, цель которых – повышение надежности электроснабжения потребителей.

Специалисты Волоколамского РЭС западного филиала компании завершили комплексный ремонт четырех трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, от которых электроснабжение получают порядка 900 жителей деревни Нелидово и СНТ «Сославино» (д. Дьяково).

На участке сети воздушных линий 10 кВ энергетики заменили порядка 1,2 км алюминиевого провода на современный на долговечный самонесущий изолированный провод СИП, что значительно повысит надежность электроснабжения около 300 жителей садоводческих объединений «Лукьяново» и «Юрлово» (д. Кобылино).

В рамках освоения современного вида работ – бригада Волоколамского РЭС выполнила под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА в электроустановке 10/0,4 кВ в деревне Владычино. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий жители деревни, где проживает порядка 426 человек, вели привычный образ жизни, и электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Выполняемый комплекс технических мероприятий направлен на своевременное обновление электросетевого оборудования и обеспечит надежное и качественное электроснабжение потребителей. Работы по обновлению электросетевого комплекса Волоколамского г.о. продолжаются.

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