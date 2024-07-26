«Россети Северный Кавказ» в Ингушетии повысили надежность электроснабжения села с двухсотлетней историей

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» установили в сельском поселении Яндаре Назрановского района три комплектные трансформаторные подстанции российского производства общей мощностью 1 200 кВА. Новое оборудование смонтировано взамен ветхих перегруженных энергообъектов.

Яндаре основано в 1827 году: три года отделяют населенный пункт от двухсотлетнего юбилея. В настоящее время здесь проживают порядка 12 тысяч человек, функционируют 10 социально значимых учреждений.



Установка трансформаторной подстанции 400 кВА вместо оборудования 100 кВА и 22-летним сроком эксплуатации позволила энергетикам повысить надежность электроснабжения 100 домовладений по улицам Ахриева и Горная. Замена ветхого энергообъекта 160 кВА на современный в 400 кВА обеспечила показатели входящего напряжения на уровне 220 Вольт для 130 домов по улице Даурбекова. Монтаж новой трансформаторной подстанции 400 кВА взамен перегруженной 250 кВА решил проблему с перепадами напряжения, снизил вероятность технологических нарушений в части улиц Ахриева и Орджоникидзе, где проживают порядка 150 семей.

«Россети Северный Кавказ» прикладывают все усилия, чтобы создать для людей комфортные условия жизни. Могу сказать, что после замены ветхого оборудования – а один из энергообъектов питает здание администрации сельского поселения, качество электроснабжения существенно улучшилось. Больше нет скачков и перепадов напряжения», – отметил глава сельского поселения Яндаре Тагир Лолохоев.

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки отличаются повышенным уровнем электробезопасности и позволяют обеспечивать качественное и надежное электроснабжение потребителей. Кроме того, новые энергообъекты удобны в эксплуатации, компактны и просты в установке.

«Прежняя трансформаторная подстанция довольно часто выходила из строя: оперативно-ремонтные бригады «Ингушэнерго» были постоянными гостями на нашей улице. А сейчас проблем нет. Жаловаться нам не на что. Свет стал таким ярким. Мы очень рады. Спасибо, пусть будет доволен вами Всевышний», - говорит жительница Яндаре Люба Таршхоева.

Напомним, замена перегруженного оборудования на современное ведется во всех четырех районах республики. Всего в текущем году будет установлено 30 энергообъектов.