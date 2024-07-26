Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс в 1 полугодии 2024 года увеличил выработку электроэнергии

Объем выработки электроэнергии электростанциями Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса (филиал РусГидро) по результатам 1 полугодия 2024 года составил 12,39 млрд кВт·ч, что на 13,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Саяно-Шушенская ГЭС 1 полугодии 2024 года выработала 11,54 млрд кВт·ч, Майнская ГЭС, также входящая в состав гидроэнергетического комплекса, выработала 0,85 млрд кВт·ч.

В данный момент работа Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса ведется в штатном режиме, пропуск воды, согласно указаниям Росводресурсов, осуществляется в объеме 900 - 1000 кубометров в секунду. Это является сниженным объемом по сравнению с подобными периодами предыдущих лет.

В целом производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2024 года продемонстрировали умеренный рост по сравнению с прошлым годом. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 76,7 млрд кВт·ч (+7% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 60,3 млрд кВт·ч (+8%), тепловые станции – 16,2 млрд кВт·ч (+3,5%). Отпуск тепловой энергии в ДФО составил 17,2 млн Гкал (-1,4%). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний – 26,1 млрд кВт·ч (+6,3%).

По прогнозу Гидрометцентра России, в 3 квартале 2024 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада и Сибири приток воды ожидается близким к норме. Приток воды в водохранилища на реках Северного Кавказа прогнозируется близким к норме.

Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс расположен на реке Енисей на юго-востоке Республики Хакасия в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину.