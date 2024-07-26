«Селигдар» приступил к строительству электромонтажного комплекса в Алдане

Полиметаллический холдинг «Селигдар» (далее – Холдинг или «Селигдар») в рамках программы модернизации производственных мощностей начал строительство нового цеха для ремонта электротехнического оборудования на собственной производственной площадке в Алдане.

В настоящее время уже завершены земляные работы и заливка фундамента будущего здания. Общая площадь нового двухуровневого комплекса составит 980 кв. метров и будет включать: участок ЛЭП, электрослужбу, сантехслужбу, электролабораторию, участок релейной защиты и автоматики, а также участок по ремонту вентиляции и кондиционирования. Предусмотрены рабочие места для инженерно-технических специалистов службы с комфортными кабинетами и административно-бытовыми помещениями.

Строительство нового цеха существенно сократит сроки выполнения электроремонтных работ, позволит изготавливать и ремонтировать электротехническое оборудование с повышенными техническими характеристиками, среди которого: электродвигатели всех габаритов, имеющихся в Холдинге, силовые трансформаторы, электрощитовое оборудование, проверка и испытание средств защиты при эксплуатации электроустановок, вентиляционное оборудование и другую технику, применяемую в энергетике.

Строительные работы планируется завершить до конца года, а процессы установки и наладки технологического оборудования специалисты Холдинга намерены закончить до конца первого квартала 2025 года.