На 20% увеличено производство электрического оборудования в Подмосковье

Производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличен на 19,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза — 212,9%», — сказала Екатерина Зиновьева.

Кроме того, в указанный период на 16,1% увеличено производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.