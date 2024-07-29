Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 161 Налогового кодекса (НК). Согласно документу, обязанность по исчислению и уплате НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов возложат на покупателей — налоговых агентов. «Указанный механизм хорошо зарекомендовал себя, поскольку он позволяет исключить недобросовестные действия по уклонению от уплаты НДС со сто...