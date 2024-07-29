В Сосновом Бору стартовал ремонт дорог в рамках обязательств по строительству новых энергоблоков Ленинградской АЭС

В Сосновом Бору начался ремонт дорожного покрытия на участке от железнодорожного переезда по улице Набережной до Копорского шоссе, 24, включая два участка с кольцевым движением по проспекту Александра Невского и улице Ленинградской.

Этот участок дороги испытывал высокую транспортную нагрузку в наиболее интенсивный период следования спецтехники для перевозки грузов с площадки сооружения двух энергоблоков ВВЭР-1200.

Напомним, работы по ремонту дорожного покрытия были предусмотрены в рамках строительства энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС. Изначально планировалось отремонтировать используемые дороги в 2025 году, после вывоза основного объема грунта со строительной площадки.

Однако, учитывая сильную изношенность дорожного полотна и обращения общественности, при взаимодействии с администрацией Сосновоборского городского округа принято решение о старте ремонтной кампании уже в этом году.

Генеральным подрядчиком строительства, холдингом «ТИТАН-2», организована процедура заключения договора между ПАО «Северное управление строительства» и подрядной организацией СК «ГиК». Договор предполагает выполнение работ по усилению дорог общего пользования, задействованных для перевозки тяжеловесных грузов со строительной площадки Ленинградской АЭС.

«В рамках работ по обновлению дорожного полотна, которые включает проект строительства энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС, будет полностью снят верхний слой асфальта на поврежденных участках. Подрядная организация восстановит асфальтобетонное покрытие и выполнит примыкания. Асфальтобетон будет укладываться в два слоя, - комментирует Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 2300 метров. На время работ организуется реверсивное движение транспорта.

В рабочие дни, в период с 6:00 до 9:30, на перекрестках с кольцевым движением вводится ограничения для автотранспорта. В вечернее время работа корректируется в зависимости от дорожной обстановки.

Окончание дорожных работ по графику - вторая декада августа этого года.

Константин Худяков, директор программы по объектам ЛАЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»:

«Благодаря качественной и слаженной работе нашей компании в качестве генерального подрядчика, мы завершили разработку котлованов для 7 и 8 энергоблоков Ленинградской АЭС с опережением графика. С наступлением подходящих погодных условий мы приступили к ремонту и усилению автодорог, использовавшихся для перевозки грунта с площадки строительства. В ходе ремонтных работ будет выполнено не только новое асфальтобетонное покрытие, но и произведено укрепление обочин с помощью специальной смеси из крошки и щебня. Такие меры позволят обеспечить долговечность и безопасность дорог, что является нашим главным приоритетом».

К 2045 году долю атомной генерации в общем энергобалансе России планируют увеличить до 25%. Это позволит повысить энергобезопасность страны и на годы вперед обеспечить потребителей экологичной и чистой электроэнергией. Для выполнения этой задачи концерн «Росэнергоатом» при поддержке ГК «Росатом» сооружает в стране новые энергоблоки, в том числе, два новых блока Ленинградской АЭС и два новых блока Курской АЭС. Замещающие блоки также будут построены на Смоленской и Кольской атомных станциях. Дальнейшее развитие отечественной атомной генерации будет проходить на Урале, в Сибири и дальнем Востоке - там, где прогнозируется наибольший спрос на электроэнергию.

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 млрд кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.