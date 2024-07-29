Энергетики отремонтировали 12 подстанций на Черноморском побережье Кубани

С начала 2024 года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» отремонтировали 12 высоковольтных подстанций в пригороде Анапы, Геленджика и Новороссийска. От стабильного функционирования энергообъектов зависит надежность электроснабжения бытовых потребителей, объектов социальной и курортной инфраструктуры.

Энергетики провели капитальный ремонт подстанционного оборудования, выполнили техническое обслуживание выключателей, трансформаторов, разъединителей и тепловизионное обследование. Также специалисты обновили диспетчерские наименования и расчистили территорию от древесно-кустарниковой растительности, произвели обрезку крон деревьев.

Работы выполнены в рамках годовой ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса региона к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025 годов.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети обслуживают 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.