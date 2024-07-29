«Интер РАО» создала компанию для управления энергомашиностроительными активами

ООО "Актив-энергия", которое входит в структуру "Интер РАО", стало учредителем ООО "Интер РАО-машиностроение", следует из данных ЕГРЮЛ.

"В связи с развитием в группе "Интер РАО" сегмента энергетического машиностроения требуется повышение эффективности управления активами, в связи с чем было принято решение о создании дочерней управляющей компании", - сообщили ТАСС в компании.

В 2022 году группа "Интер РАО" закрыла сделки по приобретению предприятий энергетического машиностроения - группа приобрела долю размером в 65% в СТГТ ("Современные технологии газовых турбин", являлось совместным предприятием Siemens и "Силовых машин") и 100-процентную долю в "Воронежском трансформаторе". В 2021 году "Интер РАО" завершило сделку по приобретению 100% доли участия в уставном капитале "Сигмы" - компании в сфере информационных технологий. которая оказывает услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ, в частности, осуществляет деятельность по автоматизации энергосетевых и энергосбытовых компаний.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в некоторых странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.