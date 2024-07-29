«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за первое полугодие 2024 года

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и металлического никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, а также производственный прогноз на 2024 год.

Старший вице-президент — Операционный директор Александр Попов прокомментировал операционные результаты:

«Производственные результаты первого полугодия 2024 года показали разнонаправленную динамику: вырос выпуск меди, при этом выпуск остальных металлов незначительно снизился. Производство меди увеличилось за счет выполнения мероприятий по повышению производственной эффективности в дивизионах, а также за счет роста объемов добычи руд. Кроме того, компания увеличила долю медных катодов в высшей марке (М00к) до 84,3%.

Незначительное снижение производства никеля было связано с остановкой печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на плановый капитальный ремонт, по завершению которого, в совокупности с капитальным ремонтом обеднительной электропечи и периферийного оборудования, повысится надежность промышленных активов.

На базе Цеха электролиза никеля Кольского дивизиона компания продолжила наращивать объемы выпуска никеля премиальных марок, таких как „Nornickel Plating Grade“ — для нанесения гальванических покрытий и „Nornickel High Purity“ — для производства суперсплавов.

Снижение объемов производства платины в первом полугодии относительно аналогичного периода прошлого года было вызвано снижением содержания этого металла в перерабатываемом сырье. При этом производство палладия сохранилось практически на прежнем уровне.

Также хотелось бы отметить изменения, которые мы провели в промышленной безопасности в первом полугодии и перешли на новый формат аудита, благодаря которому систему работы по ПБиОТ можно будет оценить более качественно и в целом. Кроме того, мы поменяли формат коммуникаций с сотрудниками и сделали акцент на простых и интересных примерах по промышленной безопасности.

С учетом всех реализуемых мероприятий мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год».