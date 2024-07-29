«Россети Кубань» готовят к зиме транзитные высоковольтные ЛЭП

В рамках ремонтной программы 2024 года специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт двух транзитных высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) «Шовгеновская – Армавир» и «Зассовская – Упорная», общая протяженность которых превышает 40 км. Выполненные работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения жителей восьми населенных пунктов в Лабинском районе Краснодарского края.

Энергетики заменили порядка 150 полимерных изоляторов на новые из закаленного стекла, которые обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. Также специалисты провели тепловизионное обследование линий электропередачи, для обеспечения безопасности населения заменили информационные плакаты на опорах ЛЭП.

Всего в рамках ремонтной кампании и подготовки к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» планируют отремонтировать 16 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальные образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.