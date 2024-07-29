«Россети» подвели промежуточные итоги работы ЕНЭС в 2024 году

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании в Горно-Алтайске с руководством филиалов – МЭС и дочерних обществ, участвующих в организации работы Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), подвел итоги функционирования магистрального комплекса в первом полугодии 2024 года и обозначил текущие задачи.

Лучшие показатели надежности зафиксированы в МЭС Урала, где аварийность снижена к аналогичному периоду 2023 года на 6%. Из предприятий наиболее благоприятная динамика отмечена в Хакасском, Южно-Уральском и Якутском ПМЭС (минус 64-56%).

С начала года «Россети» завершили несколько крупных инвестиционных проектов в магистральном комплексе, включая строительство инфраструктуры для технологического присоединения Ковыктинского месторождения – ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», реконструкцию подстанций 220 кВ «Ванино» в Хабаровском крае, 500 кВ «Юрга» в Кузбассе.

Также участники совещания обсудили вопросы технологического присоединения потребителей, обеспечения безопасной работы инфраструктуры и персонала в новых субъектах Российской Федерации и на приграничных территориях.

В числе актуальных задач Андрей Муров выделил обеспечение надежного функционирования объектов ЕНЭС в период летних максимумов нагрузок, в том числе в местах массового отдыха. Подразделениям и филиалам компании необходимо в срок и в полном объеме обеспечить подготовку к осенне-зимнему сезону, выполнение мероприятий инвестиционной программы.