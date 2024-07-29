Старейшая гидроэлектростанция Северного Кавказа, построенная по Плану ГОЭЛРО, отмечает 90-летие

29 июл. 2024, 16:45:19
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО РусГидро
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Гизельдонская ГЭС, первая гидростанция построенная на Северном Кавказе по Плану ГОЭЛРО, перешагнула 90-летие. Расположенная в Северной Осетии гидроэлектростанция на реке Гизельдон на протяжении 85 лет, до пуска Зарамагской ГЭС-1, являлась самой высоконапорной в России.

Идею строительства Гизельдонской ГЭС предложил местный житель Циппу Байматов. С 1908 года он вел наблюдения за стоком реки Гизельдон, составляя графики расхода воды. Его внимание привлек водопад Пурт, образовавшийся в результате перекрытия русла реки естественным завалом, и в 1914 году он предложил первый проект Гизельдонской ГЭС. Строительство гидростанции было начато в 1927 году. Это был первый опыт строительства высоконапорных ГЭС в нашей стране. Стройка велась вручную с минимальным использованием техники. Тяжелые металлические конструкции приходилось поднимать в гору на волах.

Основное оборудование станции – крупнейшие на тот момент в СССР турбины ковшового типа и гидрогенераторы – изготовлено на отечественных предприятиях и оказалось настолько надежным, что находится в эксплуатации и сегодня. В годы войны Гизельдонская ГЭС была одним из самых важных стратегических объектов на Северном Кавказе. Именно отсюда снабжались электроэнергией грозненские нефтяные промыслы и владикавказский завод по производству пуль.

Сегодня Гизельдонская ГЭС – памятник науки и техники, единственная электростанция Плана ГОЭЛРО, полностью работающая на оригинальном оборудовании. Станция продолжает оставаться одним из важных звеньев энергосистемы Северной Осетии.

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