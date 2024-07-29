Третье отключение света за неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска

Третье крупное отключение электроэнергии за прошедшую неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска. В 05:05 утра 29 июля произошло отключение электричества в части домов на улицах Ржанова и Дыбовского, а также на проспекте Маршала Жукова. Восстановительными работами занимаются специалисты Иркутской электросетевой компании.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе электросетевой компании, под отключение попали 104 объекта, в том числе 4 соцобъекта: детские сады номер 28, 158 и 186, а также стоматологическая поликлиника номер 2. Ход восстановительных работ остаётся на контроле сотрудников городской администрации.

По информации диспетчера электросетевой компании, отключение электроэнергии произошло из-за повреждения КЛ-10 кВ. Место повреждения уже найдено. По предварительным данным, электроснабжение потребителей восстановят к 17:00 29 июля.