Компания LAPP начинает производство первой серии биокабелей

Эта экологичная альтернатива, отличающаяся оболочкой, изготовленной из материалов на основе биологических материалов, на 43% состоит из возобновляемых компонентов. Это позволяет, как утверждается, сократить выбросы углекислого газа на 24% по сравнению с традиционной кабельной оболочкой из термопластичного полиуретана.

Ведущий в мире поставщик кабельной и соединительной технологии, компания LAPP, приступила к производству своих первых биокабелей под маркой Etherline FD bioP Cat.5e. Этот экологически безопасный вариант кабелей имеет оболочку, выполненную из биологических материалов с 43%-ным содержанием композиций, пригодных для переработки. Конструкция кабелей для передачи данных категории 5е содержит оболочку, изготовленную из смеси материалов, полученных из биологического сырья, и их эксплуатационные характеристики соответствуют характеристикам стандартного варианта кабелей, изготовленного из материалов на основе ископаемого топлива.

Компания LAPP подчёркивает, что устойчивость с точки зрения окружающей среды всегда была её главной ценностью, и она постоянно стремится повысить экологическую безопасность своих продуктов и процессов, особенно при производстве меди и пластмасс. Учитывая, что для производства кабелей с медными жилами из переработанного скрапа требуется значительное количество вторичного сырья, компания LAPP теперь уделяет особое внимание повышению экологической устойчивости материалов оболочки, а также продвигает использование пластиков, полученных из биологического сырья.

Г-н Марк Жарро (Marc Jarrault), управляющий директор компании LAPP в Индии, отметил, что инновационный кабель Etherline FD bioP Cat.5e, изготовленный из смеси материалов на биологической основе, способствует снижению выбросов углекислого газа и предоставляет заказчикам экологически безопасный выбор кабеля без ущерба для его эксплуатационных характеристик. Это демонстрирует приверженность компании LAPP технологическому прогрессу при одновременном снижении неблагоприятного воздейст

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