На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» заработала новая индукционная плавильная печь

Новая печь расположилась рядом с действующей печью и предназначена для получения медной катанки марки М0 методом бескислородного непрерывного литья по технологии Upcast. Такая катанка отличается правильным строением кристаллической решетки, высокой чистотой меди, очень низким содержанием кислорода и водорода, а также свинца и иных примесей. Из нее получается проволока, которая впоследствии станет основой токопроводящей жилы в кабеле.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает развиваться. В начале 2024 года были запущены электролизный участок и роторная печь, которые позволили получать чистую катодную медь собственного производства. Мощностей действующей печи даже при круглосуточной работе стало не хватать, поэтому появилась вторая печь.

Емкость печи – 6 тонн. Расплав меди подается в кристаллизаторы, установленные на 12-и ручьевой литейной машине. В кристаллизаторах формируется медная катанка, диаметр которой зависит от диаметра фильеры. Это значительно увеличит объем выпуска кабельно-проводниковой продукции из собственного сырья, позволит сократить сроки изготовления кабеля, но, главное, – контролировать качество получаемого продукта на всех этапах производства.

Технология Upcast – это непрерывное восходящее литье бескислородной медной заготовки (катанки). В качестве сырья используются медные катоды. Плавка меди производится в индукционной канальной печи под слоем углеродистых материалов, что обеспечивает минимальное содержание кислорода в расплаве. Полученная катанка подается на специальные приемники, входящие в состав линии. Здесь формируются плотные бунты определенного диаметра и веса, которые отправляются на дальнейшее производство или заказчику.