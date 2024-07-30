«Полярный литий» выбрал подрядчика для изучения свойств руды, разработки технологии ее обогащения и производства литиевой продукции

30 июл. 2024, 17:45:08
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
atommedia.online
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«Полярный литий» (совместное предприятие «Норникеля» и госкорпорации «Росатом») продолжает выполнение предпроектных работ для скорейшего освоения Колмозерского месторождения лития. С этой целью компания подписала договор с китайской MCC International Incorporation Ltd на изучение свойств руды Колмозерского месторождения лития, разработку технологии обогащения руды, химико-металлургической переработки концентрата, расчеты характеристик оборудования обогатительной фабрики и химико-металлургического производства.

Выбранная компания MCC International Incorporation Ltd имеет богатый опыт в проектировании, поставках оборудования и строительстве горно-обогатительных, металлургических предприятий, производств карбоната и гидроксида лития батарейных сортов.

«В 2030 году в Мурманской области планируется построить и ввести в эксплуатацию рудник, обогатительную фабрику для добычи и обогащения порядка 2 млн. тонн руды в год, а также химико-металлургический завод производительностью 45 тыс. тонн гидроксида и карбоната лития. Компания активно работает над формированием сырьевой базы для создания в России литиевой отрасли полного цикла «от рудника до электромобиля», прокомментировал генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.

«Полярный литий» рассматривает возможности технологического партнерства по разработке Колмозерского месторождения с российскими и иностранными институтами и компаниями, обладающими необходимой экспертизой.

Колмозерское – крупнейшее по запасам лития месторождения в РФ, разведанное в 1950-х годах, содержит 24,2 % балансовых запасов лития России, с содержанием оксида лития 1,13 % (на уровне мировых месторождений). 21 февраля 2023 года «Полярный литий» получил лицензию на разведку и добычу литиевых руд с попутными компонентами. Размер стартового платежа по итогам аукциона составил 1,7 млрд рублей. Обеспеченность запасами на срок до 40 лет при запланированном объеме добычи 2 млн тонн руды в год и выпуском 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития в год.

Горнорудный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «Росатом Недра», прежнее название – АО «Атомредметзолото») развивает добычу, переработку и производство редких и редкоземельных металлов. Это преемник крупнейшего в мире комплекса по добыче урана, созданного в Советском Союзе. Компания обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. АО «Росатом Недра» управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае (ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского»), Республике Бурятия (АО «Хиагда»), Курганской области (АО «Далур»). Ключевой задачей является увеличение добычи исходного лопаритового сырья на ООО «Ловозерский ГОК» и создание нового разделительного производства на ОАО «Соликамский магниевый завод» с целью создания суверенной РЗМ-промышленности России и обеспечения сырьевой независимости страны.

MCC International Incorporation Ltd – международное инжиниринговое и строительное дочернее предприятие государственной компании China Metallurgical Group Corporation, ведущего в КНР производителя оборудования и EPC – подрядчика по освоению месторождений и строительству металлургических производств.

Российский топливно-энергетический комплекс включает в себя целый ряд добывающих предприятий, осуществляющих выпуск необходимой продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность производить самую разнообразную продукцию. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных. АО «Росатом Недра» принимает активное участие в этой работе.

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