«Россети Ленэнерго» отремонтировали более 1 370 подстанций и свыше 2 150 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

За шесть месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили ремонт 1378 трансформаторных подстанций (ТП), 2 151 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 25 км кабельных линий электропередачи, а также расчистили 2 832 гектара просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 653 ТП, 136 км воздушных ЛЭП, 23 км кабельных линий электропередачи, расчистили 108 га просек.

В Ленинградской области выполнен ремонт 725 ТП, 2 015 км воздушных ЛЭП и 2 км кабельных линий электропередачи, расчищено 2 724 га просек.

Также на энергообъектах компании заменено 18 100 изоляторов, отремонтировано 474 выключателя, 29 км грозозащитного троса.

Напомним, всего в 2024 году энергокомпания планирует направить 5,2 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.