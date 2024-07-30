В Орле началось строительство кампуса на базе госуниверситета имени И.С. Тургенева

На базе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева началось строительство межвузовского кампуса общей площадью более 59 тыс. кв. метров. Проект реализует ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

«Планируется, что на территории нового студенческого кампуса появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Также там создадут футбольное поле с искусственным газоном и трибунами на 500 мест. Рядом появятся универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов. Студенческий городок станет современным открытым пространством для образования, науки и бизнеса. Там откроют более 30 научно-образовательных центров и лаборатории, результаты научных исследований которых будут непосредственно внедряться на предприятиях», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

В данный момент на территории объекта уже полностью завершены подготовительные работы - строители обустроили временное ограждение стройплощадки и разместили бытовой городок. В июле 2024 года специалисты приступили к основному этапу строительства.

«В настоящее время ведутся работы по разработке котлована под здание учебно-лабораторного корпуса, проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей из зоны застройки. Также выполняется устройство фундамента под здание общежития. Разрешение на строительство кампуса было получено в июне этого года», - отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Торжественная церемония закладки капсулы времени с пожеланием студентам от строителей состоялась на месте возведения будущего межвузовского кампуса в сентябре 2023 года.

Строительство кампуса осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина и Правительства РФ. Еще три кампуса сейчас возводятся «Единым заказчиком» в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.