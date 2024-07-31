Более двух тысяч потребителей Озер обеспечены надежным электроснабжением

Специалисты «Мособлэнерго» в первом полугодии 2024 года выполнили мероприятия по строительству и капитальному ремонту линий электропередачи в г. Озеры г. о. Коломна для обеспечения надежного электроснабжения более двух тысяч потребителей.

В рамках исполнения программы капитального ремонта компании с марта по июнь энергетики отремонтировали четыре кабельные линии 0,4 кВ в 1-м микрорайоне и 8-м Луговом переулке общей протяженностью 850 м. Во втором полугодии на территории г. Озеры по данной производственной программе планируется заменить оборудование в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ЗТП-120.

В рамках инвестиционной программы было выполнено строительство высоковольтных кабельных линий. Две КЛ-10 кВ проложены от питающего центра ПС-153 «Рубин» до трансформаторной подстанции ТП-221 и центрального распределительного пункта ЦТП-2 на Болотном переулке. Их общая протяженность составила пять километров. Строительство новых трасс выполнено для замены кабельных линий, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. От данных КЛ осуществляется электроснабжение шести трансформаторных подстанций, от которых запитаны более 20 многоквартирных жилых домов и частный жилой сектор на ул. Ленина, Симанова, Карла Маркса, Коммунистической, в Клубном и Садовом переулках. А также обеспечиваются электроэнергией парк культуры, ледовый дворец спорта «Арена Легенд», котельные, торговые центры и школа № 2.

Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2024 году специалисты «Мособлэнерго» построят и реконструируют 301,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,4 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.