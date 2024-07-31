EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. РОДОНИТ. СМАРТШОП. ОЗОН

EL-Комитет НОПСМ знакомит с очередным, но весьма примечательным решением суда в отношении недобросовестного продавца кабеля.



10 июля 2024 г. Элистинский городской суд Республики Калмыкия вынес решение по делу № 2-2069/2024, удовлетворив иск к ООО «Смартшоп» (продавец на площадке ОЗОН). Суд полностью удовлетворил исковые требования к ответчику и обязал его прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ РОДОНИТ, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.



Напомним, поводом для обращения в суд стали результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ РОДОНИТ, закупленного специалистами EL-Комитет НОПСМ в январе 2024 г. на площадке ОЗОН. Согласно полученным протоколам испытаний в указанном образце были выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012 по всем базовым параметрам безопасности (занижение толщины изоляции на 18,3%, занижение толщины наружной оболочки на 32,1%, превышение электрического сопротивления ТПЖ на 32,4%).



Подробно останавливаться на качестве кабельной продукции ТМ РОДОНИТ, которая является торговой маркой-спутником небезызвестного АМГ-ЭЛЕКТРО, мы не станем. На эту тему уже много написано в публикациях EL-Комитет НОПСМ, а также на портале RusCable.ru.



Руководство ООО «Смартшоп» было проинформировано о результатах проведенных испытаний, однако проигнорировало претензию с требованием добровольно прекратить реализацию некачественного кабеля.



Так в чем же примечательность именно этого судебного решения? А в том, что Элистинский городской суд Республики Калмыкия в дополнение к основному решению применил (по своей инициативе) астрент – судебную неустойку (иными словами штраф) за неисполнение судебного решения. И теперь ООО «Смартшоп» будет выплачивать дополнительно по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Думается, что если бы каждого недобросовестного продавца государство поставило «на счетчик» при вынесении подобных судебных решений – борьба с кабельным фальсификатом шла быстрее и успешнее. Мы обязательно учтем этот опыт в нашей будущей работе. Надеемся, что и «сомневающиеся» и «заблуждающиеся» участники рынка его тоже учтут. Оставайтесь с нами и не покупайте (не продавайте) фальсификат!