Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в частном секторе Шатуры

В целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения более ста жилых домов в Шатуре в июле текущего года специалисты «Мособлэнерго» произвели расчистку охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Работы выполнялись в районе ул. Большевик.

Протяженность ЛЭП составляет 400 м, она отходит от комплектной трансформаторной подстанции КТП-9 до распределительной подстанции РТП-3 и обеспечивает электроснабжение потребителей в частном секторе Шатуры.

Опиловка веток деревьев и кустарников производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года и Правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Расчистка охранной зоны воздушной электролинии осуществлялась в рамках текущей эксплуатации электросетевого хозяйства. Компания в рамках своей деятельности осуществляет обслуживание и ремонт объектов электроэнергетики на территории городских округов, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.