Еще один участок Южного обхода Омска ждет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Южного обхода Омска на участке 791– 812 км. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога входит в состав трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Участок обхода протяженностью более 21 км обновят и расширят. Здесь организуют по две полосы движения в каждую сторону. Между направлениями установят разделители. В связи с расширением автодороги проектом предусмотрено переустройство существующих инженерных сетей. Их длина составит почти 10 км.

После окончания работ это будет современная и безопасная трасса с ограждениями, освещением, пешеходными переходами и другой необходимой инфраструктурой. Автомобилисты будут быстро и с комфортом добираться по нужным маршрутам – расчетная скорость движения здесь составит 120 км в час.