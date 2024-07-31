Расширение возможностей энергосистем с помощью сверхпроводящих линий электропередачи

Плюс
2 часа назад
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Спрос на электроэнергию во всем мире растёт стремительными темпами, и для удовлетворения этой потребности тысячи проектов в области возобновляемых источников энергии, находящиеся на различных этапах разработки, должны быть подключены к электрическим сетям. Для того чтобы использовать эти ресурсы и оказать помощь странам в достижении целей по декарбонизации, необходимо увеличить пропускную способность электросетей. Перспективы интеграции этих проектов в национальные энергосистемы становятся реальными с появлением передающей инфраструктуры большой мощности, разработанной стартапом VEIR Массачусетского технологического института, который разработал инновационную технологию в области передачи электроэнергии, используя сверхпроводящие кабели и усовершенствованную систему охлаждения. Это позволяет увеличить пропускную способность по сравнению с традиционными линиями в пять-десять раз.

Недавно стартап проложил свою первую мощную сверхпроводящую линию переменного тока, используя стандартные опоры, в г. Воберн (Woburn), штат Массачусетс, США. Новая система, рассчитанная на передачу мощности, в пять-десять раз превышающую мощность стандартных линий электропередачи, включает сверхпроводящие кабели и фирменную систему охлаждения, которая обеспечит начальную мощность передачи до 400 МВт. Пассивное охлаждение осуществляется азотом, передаваемым по трубе с вакуумной изоляцией, которая окружает сверхпроводящий кабель. Теплообменные устройства также используются на некоторых опорах электропередачи.

Основатель стартапа VEIR Тим Хайдел (Tim Heidel) сказал, что можно использовать гораздо более высокие уровни мощности при гораздо более низком напряжении, и, таким образом, использовать такую же большую мощность, но при гораздо меньшем занимаемом пространстве и визуальном воздействии. Следовательно, можно преодолеть множество возражений со стороны общественности, а также барьеры, связанные с размещением и разрешениями.

Компания намерена в первую очередь сосредоточиться на рынке США, ув

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