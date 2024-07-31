Томсккабель снизил цены на КПП
час назад
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Томсккабель снизил цены на всю номенклатуру кабельно-проводниковой продукции с медной и алюминиевой жилой.
- Кабели силовые на напряжение 0,66- 3 кВ, в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;
- Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ; в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;
- Кабели контрольные;
- Кабели силовые гибкие;
- Кабели для установок погружных электронасосов (нефтепогружной кабель);
- Кабели монтажные;
- Кабели судовые (по техническим условиям в соответствии с требованиями Правил Российских морского и речного регистров);
- Кабели для частотно-регулируемых приводов;
- Кабели шахтные универсальные, комбайновые, экскаваторные;
- Кабели военного назначения;
- Провода для ЛЭП;
- Провода для электрических установок;
- Провода самонесущие изолированные;
- Провода медные/алюминиевые обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией;
- Провода обмоточные с эмалевой изоляцией;
- Провода для подвижного состава.
С полным перечнем кабельно-проводниковой продукции можно ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/
Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru
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