Томсккабель снизил цены на КПП

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – одно из ведущих предприятий кабельной отрасли. С 1941 года завод производит кабели и провода высокого качества, и по праву занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте. Предприятие стабильно работает, развивается, и с уверенностью смотрит в будущее. Современный подход к работе и использование передовых технологий в производстве, по...