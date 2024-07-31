В Приамурье 11 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы

В Амурской области 11 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи во время грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"11 населенных пунктов остались без электричества в Мазановском районе из-за грозы. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач между селами Новороссийка и Абайкан. Под отключение попали Новокиевка, Пионерский, Таскино, Путятино, Козловка, Богословка, Угловое, Абайкан, Ульма, Новороссийка и Слава", - говорится в сообщении.

Всего без света остались 689 домовладений, в которых проживают 1,5 тыс. человек, включая 275 детей. На месте аварии в селе Таскино работает бригада, специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.