В Сахалинской области появится театр музыкальной комедии

В Южно-Сахалинске требуется выполнение комплекса предпроектных и проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство классического театра музыкальной комедии на 1000 зрителей", сообщает RosTender.info.

Общество с ограниченной ответственностью «Новация» принимает заявки на участие в тендере до 29 августа. С победителем заключается контракт на сумму 448 млн рублей.

Строительство классического театра музыкальной комедии в Южно-Сахалинске планируется на земельном участке, расположенном в городском квартале между улицами Пушкина, Пограничной, переулком Хвойным и проспектом Мира. Работы производятся в два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации, включая сметную. Строительство театра направлено на создание высокотехнологичной инфраструктуры для формирования театрального центра мирового уровня, создание нового общественного пространства общегородского значения.