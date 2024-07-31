Жители деревни Клопово Одинцовского г.о. будут получать электроэнергию по обновленной ЛЭП

Специалисты «Мособлэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 в д. Клопово Одинцовского г. о. для повышения надежности электроснабжения почти 50 частных домов деревни. Мероприятия выполняются в рамках программы капитального ремонта.

Чтобы обеспечить качественную подачу электроэнергии в дома жителей деревни, в июле текущего года энергетики заменили на ВЛ 660 метров провода на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, а также выполнили работы по установке заземления и выправлению опор ЛЭП. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на начало августа.

Всего в 2024 году в Одинцове специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 7,2 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.