Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак посетил КЭАЗ

В рамках рабочего визита в Курскую область Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак посетил производственную площадку КЭАЗ.

Встреча была посвящена повышению индустриальной и компонентной независимости предприятий, развитию энергетической отрасли региона и страны. В ней приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, руководители региональных министерств и представители крупных региональных компаний.

На площадке Промышленного технопарка “СОЮЗ” была организована выставка крупнейших промпредприятий Курской области, которую презентовали участникам встречи. Также гости познакомились с опытом КЭАЗ в сфере локализации продукции, планами по расширению производства и новыми направлениями развития – например, локализации производства воздушных выключателей, четырехполюсных выключателей в литом корпусе, предохранителей. Сократить сроки локализации помогает, в том числе, модернизация и автоматизация производства.

Участники встречи одни из первых смогли увидеть новый автоматизированный участок сборки автоматических выключателей.

– Сегодня мы ознакомились с новыми современными образцами, которые здесь производятся. Очень высокотехнологичное производство, локализованное практически полностью в России и, конечно, огромный потенциал по развитию показали, большое количество предприятий, которые здесь сконцентрированы, – отметил Александр Новак.

Фокус на локализацию и достижение компонентной независимости – такой стратегии придерживаются КЭАЗ. Инициативы и активное внедрение инноваций уже дают положительный результат. Компания смогла расширить количество наименований продукции до 32 000 изделий, а всего производство выпустило более 9,5 млн изделий за год.

– После ухода западных производителей резиденты технопарка успешно заместили значительное количество продукции, – отметил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем официальном аккаунте в социальной сети Telegram, делясь итогами встречи.

Масштабное развитие электротехнической отрасли требует синергии и объединения усилий с другими крупными компаниями. Так, КЭАЗ подписал Меморандум о стратегическом партнерстве с ЭТМ, направленный на стабилизацию рынка, заключил несколько соглашений, в том числе с СИБУР для локализации оборудования и с Фондом “Сколково” в части разработки, а также совместно с Росатомом планирует создание Центра исследований и разработок инновационных электротехнических продуктов. В 2023 году “СОЮЗ”, на котором размещено производство КЭАЗ, получил статус промышленного технопарка и вошел Реестр промтехнопарков России. В ближайших планах – создание Электротехнического кластера, который объединит все этапы НИОКР и производства изделий и решений.

– Мы сегодня представили дальнейшую программу развития промышленного технопарка и создание на его базе электротехнического кластера, куда будет входить, в том числе, испытательный центр, – рассказал Председатель Совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников. – Эти инициативы были поддержаны, поэтому, я уверен, что следующие три года объём инвестиций составит более 14 млрд запланированных. Мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 28 тысяч квадратных метров площадей, и всё это реализовать на территории нашей Курской области.

– Хочу поблагодарить Александра Валентиновича и всех участников сегодняшней встречи за визит в такое непростое время и внимание к предприятиям ГК КЭАЗ. Мы уверены, что наши комплексные решения позволят сформировать устойчивую цепочку поставок и обеспечить импортонезависимость отечественных компаний – подчеркнул Андрей Канунников.

Подробнее об итогах встречи смотрите в видеоролике: