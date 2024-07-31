Площадь Ставропольского индустриального парка может увеличиться на 20%

Ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП) "Мастер" может увеличиться еще на 40 тыс. кв. метров, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак журналистам в среду в Ставрополе.

"Мы посетили индустриальный парк. Он требует расширения, поскольку его мощности, созданные 8 лет назад, уже полностью задействованы. (...) Мы договорились о том, что посмотрим варианты, как расширить этот парк еще примерно на 40 тыс. кв. метров", - сказал Новак.

Он отметил, что в парке уже работает большое количество резидентов, общая выручка которых выросла до 130 млрд рублей.

"Это, конечно, очень положительный пример развития экономики субъекта Российской Федерации. Его нужно тиражировать", - добавил Новак.

На сайте индустриального парка отмечается, что он имеет более 200 тыс. кв. метров производственных, складских, офисных помещений и открытых площадок. Таким образом, его площадь может вырасти на 20%.

СКИП "Мастер" создан в 2015 году по соглашению "КАМАЗа" с правительством Ставрополья , его первая очередь открылась в апреле 2016 года. Инвестором проекта выступает Камский индустриальный парк "Мастер" (КИП " Мастер ", входит в "КАМАЗ" ).