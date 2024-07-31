«Россети Кубань» выявили 18 бесхозяйных энергообъектов в Сочи

Специалисты филиала «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в июле 2024 года выявили 18 бесхозяйных энергообъектов, на которых не проводится техническое обслуживание. В Центральном районе города-курорта Сочи зафиксированы 11 изношенных кабельных и одна воздушная линия электропередачи (ЛЭП). Не эксплуатируемая воздушная ЛЭП выявлена в Адлерском районе. В Хостинском районе – одна воздушная и четыре кабельных линий электропередачи.

Основная проблема бесхозяйных энергообъектов заключается в том, что они работают на пределе технических возможностей, а ремонт и обслуживание не проводятся годами. Бесхозяйные сети часто становятся причиной нарушения электроснабжения и потерь электроэнергии, создают угрозу здоровью и жизни для окружающих.

Сочинские электрические сети ведут системную работу по консолидации электросетевого комплекса. Для выявления бесхозяйного энергооборудования на регулярной основе проводится техническая инвентаризация энергохозяйства. За последние три года на обслуживание компании «Россети Кубань» принято более 550 ранее бесхозяйных энергообъектов.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Организации и частные лица, неспособные обеспечить надлежащую эксплуатацию и ремонт принадлежащего им энергооборудования, могут обратиться в Сочинские электросети для заключения договора на техническое обслуживание.