«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жителей поселка Ропша в Ломоносовском районе Ленинградской области, которые были приняты на баланс энергокомпании в результате консолидации.

Для надежного электроснабжения жителей энергетики заменили 24 одностоечные железобетонные опоры и смонтировали 1,2 км современного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП имеет ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, он устойчив к коррозии, гололедообразованию, механическим повреждениям и схлестыванию проводов во время сильных ветровых нагрузок.

В рамках деятельности по консолидации «Россети Ленэнерго» осуществляют приемку на баланс электросетевых активов: бесхозяйных объектов, сетей СНТ и т.д. За шесть месяцев 2024 года на баланс энергокомпании было принято 240 бесхозяйных электросетевых объектов.

Мероприятия проводятся для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. После приёма электросетевого оборудования на баланс специалисты энергокомпании обеспечивают его обслуживание, ремонт и при необходимости модернизацию.

Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес организации (office@lenenergo.ru). Срок рассмотрения заявки не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов. С перечнем можно ознакомиться на сайте компании: https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.