«Россети Московский регион» обеспечили выдачу 660 кВт мощности новой школе в с. Павловская Слобода г.о. Истра

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» обеспечил выдачу 660 кВт мощности новой школе на 1100 учебных мест в Павловской Слободе городского округа Истра.

Источник электроснабжения – подстанция 220 кВ «Слобода». Категория надежности – вторая, таким образом, электроснабжение будет осуществляться по основной схеме, а в случае необходимости можно перевести на резервную.

Для подключения нового учебного заведения специалисты компании построили блочную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, оснащенную двумя трансформаторами по 1000 кВА. В новой БКТП смонтирован измерительный комплекс с устройствами защиты энергопринимающих устройств и устройствами коммерческого учета электрической энергии. Проложен участок кабельной линии 10 кВ протяженностью 3,7 км, где 740 метров выполнено методом горизонтального направленного бурения.

Село Павловская Слобода г.о. Истра активно развивается. Новая школа откроет свои двери 1 сентября этого года. Здесь будут учиться школьники с 5 по 11 классы. Новое учебное заведение строится в рамках нацпроекта «Образование».

В школе общей площадью 17 тыс. кв. м предусмотрено размещение всех необходимых помещений для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности. На территории новой школы будут оборудованы многофункциональные площадки для игр и тренировок.