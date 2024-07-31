«Россети Московский регион» установят 20 новых трансформаторных подстанций в Сергиево-Посадском городском округе

Специалисты «Мособлэнерго» в первом полугодии 2024 года выполнили мероприятия по строительству и капитальному ремонту линий электропередачи в г. Озеры г. о. Коломна для обеспечения надежного электроснабжения более двух тысяч потребителей. В рамках исполнения программы капитального ремонта компании с марта по июнь энергетики отремонтировал...