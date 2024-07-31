«Россети Московский регион» установят 20 новых трансформаторных подстанций в Сергиево-Посадском городском округе
31 июл. 2024, 16:30:11
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Специалисты Сергиево-Посадского района электрических сетей (РЭС) северного филиала компании «Россети Московский регион» установили две новые трансформаторные подстанции мощностью по 400 кВА в деревнях Лешково и Рязанцы под Сергиевым Посадом.
Новое оборудование, установка которого проводилась в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей северного филиала компании, обеспечит качество электроснабжения более 300 жителей этих деревень.
Всего в 2024 году в Сергиево-Посадском г.о. энергетики «Россети Московский регион» установят 20 новых трансформаторных подстанций различного класса напряжения.
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