«Самарские РС» готовят главный питающий центр Большеглушицкого района к зиме

На подстанции (ПС) 110 кВ Большая Глушица ведутся работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Мероприятия реализуются в рамках подготовки филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» к предстоящему отопительному периоду.

Ремонтные работы продлятся на энергообъекте до конца сентября. За это время будет выполнен ремонт силовых трансформаторов суммарной мощностью 50 МВА, секций шин 35 и 110 кВ, выключателей и дугогасящих реакторов, разъединителей, ограничителей перенапряжения, трансформаторов тока и другого оборудования. Сумма вложений составляет более 1 млн рублей.

ПС 110 кВ Большая Глушица – основной питающий центр муниципального района Большеглушицкий, численность населения которого составляет около 20 тыс. человек. От стабильной работы объекта зависит энергоснабжение бытовых и социально значимых потребителей.

Ежегодный комплекс мер, направленных на ремонт и замену электрооборудования – приоритетная задача «Самарских распределительных сетей». Качественное и полноценное выполнение программы технического обслуживания и ремонтов позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей предстоящей зимой.