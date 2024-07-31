«Силовые машины» изготовили и отгрузили гидрогенератор для модернизации Воткинской ГЭС

Завод «Электросила» (входит в АО «Силовые машины») изготовил и отгрузил гидрогенератор для модернизации девятого из десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС (ПАО «РусГидро»).

Новый генератор для гидроагрегата № 6 Воткинской ГЭС имеет улучшенные характеристики, отличается повышенной надежностью. «Силовые машины» также обеспечат шеф-монтаж, монтаж, наладку и пуск оборудования на станции.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор АО «Силовые машины» и ПАО «РусГидро» подписали в 2014 году.

Сейчас на станции заменены уже восемь гидроагрегатов. В июле 2024 стартовала замена гидроагрегата станционный № 6, он станет девятым замененным «Силовыми машинами» в рамках проекта. В ходе работ по модернизации, которые планируется завершить в 2025 году, будут заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления гидроагрегатом. В результате реконструкции мощность гидроагрегата вырастет со 100 МВт до 115 МВт.

Результатом комплексной модернизации станции станет полная замена всех гидроагрегатов Воткинской ГЭС. Новые, более эффективные турбины и генераторы позволят повысить мощность ГЭС на 130 МВт или на 13%, суммарно мощность станции составит 1150 МВт.

Воткинская ГЭС – один из узловых системообразующих пунктов сети электроснабжения Уральского региона России, является второй ступенью Камского каскада, который включает в себя три крупные электростанции: Камскую, Воткинскую и Нижнекамскую ГЭС.