Энергетики повысят надежность электроснабжения 70 котельных Подмосковья

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения 70 котельных Подмосковья. Для этого энергетики проведут капитальный ремонт 34 подстанций и 19 км линий электропередачи. Наибольший объем мероприятий запланирован в городском округе Мытищи – 15 подстанций будут отремонтированы, в Раменском городском округе — одна подстанция и 6 км линий электропередачи, в городском округе Подольск — 6,7 км ЛЭП.

На текущий момент работы выполнены на 12 ТП и отремонтировано 10,2 км ЛЭП. До начала отопительного периода будут отремонтированы электрообъекты в городских округах Домодедово, Подольск, Кашира, Коломна, Красногорск, Щелково, а также в Пушкинском, Орехово-Зуевском, Раменском и Сергиево-Посадском.

Также в «Мособлэнерго» запланирован большой объем работ для повышения надежности электроснабжения потребителей г. о. Подольск. Так, в рамках программы капитального ремонта на 2024 год на территории г. о. Подольск запланировано провести ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения 23 котельных. На электросетевом оборудовании, от которого запитаны 13 котельных уже завершены работы. На 10 оставшихся котельных в г. о. Подольск ремонтные мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона. Работы на каждом электрообъекте выполняются под особым контролем руководства компании и Министерства энергетики Московской области в строго установленные сроки — выездные совещания проводятся еженедельно.