На Сургутской ГРЭС-2 начинается модернизация энергоблока №6 ПСУ-810 МВт

В ходе модернизации на энергоблоке №6 ПСУ-810 МВт будет установлен новый генератор, заменены цилиндры высокого и среднего давления, обновлено большое количество электротехнического оборудования. В том числе - вспомогательный генератор, система возбуждения, токопровод генераторного напряжения, общеблочные релейные защиты и противоаварийная автоматика.

По результатам проведенной модернизации филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» получит новый турбоагрегат с увеличенной до 830 МВт установленной мощностью, «обнуленным» ресурсом, новым сроком службы в 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом.

Это уже второй по счету энергоблок Сургутской ГРЭС-2, который будет модернизирован. Первым в 2021 – 22 г.г был обновлен энергоблок №1 ПСУ-830 МВт.

В общей сложности на сегодняшний день в проект модернизации отобраны 5 из 6 энергоблоков ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2. Непрерывная программа обновления оборудования станции сформирована до 2027 года.