В Кронштадте реконструируют котельную

Город активно привлекает инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры. Так, в сентябре 2023 года было открыто движение по проспекту Багратиона, построенному в рамках концессионного соглашения. Конкурсы на право заключить концессионные соглашения с городом объявлены на единой электронной торговой площадке. Они будут проходить в два этапа — это предварительный отбор участников...