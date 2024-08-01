В Кронштадте реконструируют котельную
01 авг. 2024, 16:59:51
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В Кронштадте выполнят работы по реконструкции котельной Цитадельская, сообщает RosTender.info.
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» принимает заявки на участие в тендере до 19 августа. Начальная цена контракта составляет 2,6 млрд рублей.
В рамках контракта необходимо выполнить обследование оборудования, зданий и сооружений, территории; собрать уточняющие исходные данные; выполнить инженерные изыскания. Разработать проектную, рабочую, сметную документацию по реконструкции котельной. Получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на холостом ходу. Окончание реконструкции котельной запланировано на 15 декабря 2025 года.
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