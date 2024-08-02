Банк предоставил 3 млрд рублей для строительства жилого комплекса в Уфе

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование застройщику ООО «СЗ СК-8» для строительства жилого комплекса бизнес-класса в столице Республики Башкортостан. Кредитная линия открыта в размере 3 млрд рублей.

Жилой комплекс общей площадью около 30 тыс. кв. м будет построен в историческом центре Уфы. Район застройки имеет развитую инфраструктуру: несколько поликлиник, детский сад, школа, коммерческая инфраструктура.

Новый ЖК будет состоять из 169 квартир, 70% из которых – квартиры с тремя и более комнатами. Средняя площадь квартир – 91 кв. м. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, детскую и спортивную площадки, детский сад, паркинг. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.