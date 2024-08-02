Банк предоставил 3 млрд рублей для строительства жилого комплекса в Уфе

23 минуты назад
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Источник:
Банк ДОМ.РФ
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Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование застройщику ООО «СЗ СК-8» для строительства жилого комплекса бизнес-класса в столице Республики Башкортостан. Кредитная линия открыта в размере 3 млрд рублей.

Жилой комплекс общей площадью около 30 тыс. кв. м будет построен в историческом центре Уфы. Район застройки имеет развитую инфраструктуру: несколько поликлиник, детский сад, школа, коммерческая инфраструктура.

Новый ЖК будет состоять из 169 квартир, 70% из которых – квартиры с тремя и более комнатами. Средняя площадь квартир – 91 кв. м. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, детскую и спортивную площадки, детский сад, паркинг. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.

«В текущих условиях задача уполномоченного банка в сфере жилищного строительства – содействовать сохранению стабильных темпов роста в регионах. Мы имеем большой опыт проектного финансирования в Республике Башкортостан и будем использовать его на протяжении всего срока реализации проекта, обеспечивая девелопера бесперебойным финансированием и необходимой экспертизой», – сказал управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

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