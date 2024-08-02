Из двух в четыре: работы по расширению 14 км трассы М-5 в Челябинской области выполнены на 80%

Участок км 1564 – км 1578 (I этап реконструкции), проходящий в границах Ашинского района, введут в строй уже этой осенью.

Необходимость перевода указанного участка в четырехполосное исполнение обусловлена высокой интенсивностью движения: в сутки здесь проезжают более 12 тыс. автомобилей. В результате проведенных работ увеличится пропускная способность участка. Проезд по нему станет еще безопаснее благодаря комплексному обустройству, которое включает установку линий электроосвещения и монтаж осевого барьерного ограждения.

Сейчас на объекте завершается процесс переустройства коммуникаций и земляные работы. Построено три моста из четырех, а также 20 водопропускных труб из 22. Установлено 13 км барьерного ограждения из 23. Более чем на 80% завершено устройство дорожной одежды. Работы ведутся в круглосуточном режиме, что позволяет строителям двигаться с опережением графика.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года. В 2026 году завершат работы на участках II и III этапов, в том числе строительство транспортного обхода г. Сим. На самой масштабной дорожной стройке Южного Урала (км 1548 – км 1609) занято свыше 700 специалистов и несколько сотен единиц техники.